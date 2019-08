(ub) – Hereinspaziert, hereinspaziert. Die Bühne ist angerichtet. Ab 20.30 Uhr gibt es Menschen, Sensationen und magischen Fußball-Zauber. Meister FC Bayern und Hertha BSC eröffnen das Bundesliga-Spieljahr 2019/20. Die Statistik, dass seit Einführung des Saisoneröffnungsspieles 2002 der Meister diese Partie noch nie verloren hat, vergessen wir gleich wieder. Viel Spaß mit dem Immerhertha-Liveticker.

17.30 Uhr Die WM-Arena in München ist mit 75.000 Zuschauern ausverkauft. Hertha wird von rund 3000 Fans unterstützt.

17.35 Uhr Schiedsrichter der Partie ist Harm Osmers (Hannover). Videoassistent in Köln ist Tobias Reichel aus Stuttgart.

Geisel: „Mit dem Kopf durch die Wand baut man kein Stadion“

17.40 Uhr Am Spieltag hat sich Hertha-Präsident Werner Gegenbauer mit einer Botschaft an alle Mitglieder gewendet. Gegenbauer kritisierte die fehlende Unterstützung für das Stadionbauprojekt im Olympiapark. Er forderte ein klares Bekenntnis der Berliner Politik zu Hertha und einem neuen Stadion. Außerdem wiederholte er die Botschaft: Ab Juli 2025 spielt Hertha in „unserer eigenen blau-weißen Heimat, unser eigenen Arena“. Darauf hat Innen- und Sportsenator Andreas Geisel der Morgenpost geantwortet – zum Artikel – hier entlang: