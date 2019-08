(ub/jl) – Wünsche einen schönen Sonntag in die Runde. Aus der Rubrik „Das Beste kommt zum Schluß“: Hertha BSC und der VfL Wolfsburg beenden den zweiten Bundesliga-Spieltag. Anstoß im Olympiastadion ist um 18 Uhr. Viel Spaß mit dem Immerhertha-Liveticker.

31. Min Halbe Stunde rum. Wolfsburg führt, findet aber seit dem Führungstor offensiv nicht mehr statt. Hertha ist das aktivere Team, nicht zuletzt durch Lukebakio, der bei fast jedem Ballkontakt für Unruhe sorgt.

27. Min.: Zur Orientierung: Hertha bislang mit 65 Prozent Ballbesitz und 4:2 Torschüssen.

24. Min.: Es gibt eine Trinkpause. Im Olympiastadion zeigt das Thermometer 31 Grad. Im Schatten.

21. Min.: Doppelchance für Marko Grujic. Von der rechten Seite kommt der Ball über Dodi Lukebakio und Duda (Hacke!) an die Strafraumkante. Grujic hält drauf, VfL-Keeper Casteels kann den Gewaltschuss jedoch entschärfen. Den Abpraller knallt erneut Grujic Richtung Tor, doch diesmal schmeißt sich Guilavogui dazwischen.

20. Min.: Also, hier steckt bislang eine Menge drin: Galligkeit, Angriffslust und Tempo, ein zurückgenommener Elfer, ein klarer Strafstoß und eine gute Kalou-Chance. Gern mehr davon.

12. Min.: Uff, weiter richtig Alarm hier. Vladimir Darida flankt von rechts und findet am zweiten Pfosten Salomon Kalou, aber der Ivorer köpft die Hereingabe knapp am linken Pfosten vorbei. Sieht nach einem unterhaltsamen Abend aus.

9. Min.: Jetzt gibt’s doch Elfmeter, allerdings auf der anderen Seite. Karim Rekik war im Strafraum zu ungestüm gegen Felix Klaus eingestiegen. Strafstoß. VfL-Stürmer Wout Weghorst tritt an, verlädt Rune Jarstein und schiebt den Ball flach ins rechte Eck – 0:1.

1. Min.: Wow, was für ein Blitzstart der Berliner! Fast vom Anstoß geht’s über Maxi Mittelstädt nach vorn. Der Linksverteidiger bedient im Zentrum Ondrej Duda, der vor John Brooks am Ball ist und Richtung Strafraum durchstartet. Dort wird er von Joshua Guilavogui gestoppt, der erst den Ball und dann Duda erwischt hatte. Elfmeter oder nicht? Der Video-Assistent wird befragt. Schiedsrichter Guido Winkmann, der zunächst auf den Punkt gezeigt hatte, gibt schlussendlich keinen Strafstoß. Aus meiner Sicht vertretbar.

17.59 Uhr: Guten Abend auch von meiner Seite (jl). Noch ein paar Sätze von Ante Covic vor Anpfiff:

„Ich hoffe, dass wir eine ähnliche Mentalität und Laufleistung wie in München abrufen können. Es wird darum gehen, wer die besseren Umschaltmomente bekommt. Wir haben zwei unterschiedliche Systeme für das Spiel simuliert. Wenn wir keinen Zugriff bekommen, stellen wir um.“ Warten wir’s ab.

17.58 Uhr Im blauweiß gestreiften Jackett … neben ihm ein Kumpel mit blauer Gitarre … vor der Ostkurve … Frank Zander, der ein Lied anstimmt.

17.52 Uhr Der Rasen wird eben nochmal gewässert – Ante Covic bevorzugt Plätze, auf denen der Ball gut rollt.

17.46 Uhr Jetzt wird @apos Lieblingsplatte im Olympiastadion gespielt: „Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft“

17.27 Uhr Die achte Partie des zweiten Spieltages ist beendet: RB Leipzig – Eintracht Frankfurt 2:1 (1:0). Und Timo Werner hat seinen Vertrag in Leipzig bis 2023 verlängert.

17.16 Uhr Die Torwart-Crew von Hertha betritt den Rasen, die Ostkurve begrüßt Torwart Rune Jarstein mit stürmischem Applaus.

Less than an hour to go before the first home game this season . . . The sky is blue The beer froth is white #Berlinistblauweiss #hahohe #BSCWOB pic.twitter.com/AS4diZHoWC

17.07 Uhr Schiedsrichter der Partie ist Guido Winkmann. Videoassistent in Köln ist Günter Perl.

17.05 Uhr Die Hertha-Aufstellung (wie vorhergesagt 😉 ):

Jarstein – Klünter, Stark, Rekik, Mittelstädt – Grujic, Darida – Duda – Lukebakio, Ibisevic, Kalou.

17.01 Uhr Die Aufstellung des VfL Wolfsburg

17 Uhr … alte Bekannte haben den Weg ins Olympiastadion gefunden

16.50 Uhr Der Mannschaftsbus der Gäste ist im Stadion angekommen.

16.45 Uhr Willkommen aus dem Olympiastadion. Prima Wetter, meine App erzählt mir was von 32 Grad in Neu-Westend, bisher ist das Stadion aber noch, sagen wir, spärlich gefüllt.

16.15 Uhr Ohnehin in der Stadt ist HahoAnna, die gestern aus London eingeflogen ist, und die Vielfalt im Team im Blick hat:

16 Uhr Das erste Saison-Heimspiel von Hertha zieht auch international, hier ein Fan aus Norirland, der das Abenteuer Ostkurve erleben will:

