(ub) – Petrus packt noch mal einen milden Herbst-Samstag aus: Beste Voraussetzungen für Hertha BSC, wenn es ab 15.30 Uhr im Olympiastadion gegen die TSG Hoffenheim um Bundesliga-Punkte geht. Viel Spaß mit dem Immerhertha-Liveticker.

Niklas Stark sagt am Sky-Mikrofon, dass er morgen, Sonntag, wieder ins Mannschaftstraining einsteigt. Ob er am Mittwoch im DFB-Pokal gegen Dresden dabei ist „entscheidet der Trainer“, sagt Stark.

45.‘: Der bisher unauffällige Marko Grujic zieht aus 18 Metern ab, der Ball saust gegen den rechten Pfosten.

0:2 für Hoffenheim Eckball für die Gäste, Per Skjelbred macht zwei Schritte nach vorn, Gegenspieler Kramaric einen nach hinten – der Hoffenheimer köpft den Ball ein (38.).

0:1 für Hoffenheim Die dritte Großchance der Gäste sitzt: Locadio zirkelt aus 16 Metern den Ball Boyata durch die Beine, unten links schlägt es ein, Torwart Jarstein ist mit den Pfingerspitzen dran, aber es reicht nicht (34.).

30.‘: Die nächste Jarstein-Parade, diesmal gegen Locadia, der Boyata entwischt ist, den Ball aber aus sechs Metern nicht am Hertha-Torwart vorbeibringt.

28.‘: Torwart Rune Jarstein bewahrt Hertha mit einer Fußparade gegen den frei auf ihn zustürmenden Kramaric vor einem Rückstand.

24.‘: Lukebakio über die linke Seite: War es eine verunglückte Flanke oder ein raffinierter Torschuss – der Ball senkt sich auf dem Netz des Hoffenheimer Tores.

19.‘: Freistoß Hoffenheim aus dem Halbfeld, Kramaric verlängert per Kopf, der Ball geht aber rechts am Hertha-Tor vorbei.

15.‘: Diesmal wieder über die linke Seite, Lukebakio flankt, in der Mitte verfehlt zunächst Vladimir Darida und dann Ibisevec den Ball – wieder nix passiert.

7.‘: Diesmal kommt die Flanke von der rechten Seite, Hertha-Kapitän Vedad Ibisevic, vom Innenverteidiger bedrängt, wurschtelt den Ball aus vier Metern an den rechten Pfosten des Hoffenheimer Gehäuses.

6.‘: Erster Hochkaräter für Hertha: Karim Rekik flankt von der linken Seite scharf nach innen, Marius Wolf rutscht einen Tick zu spät, verfehlt den Ball um Haaresbreite.

2.‘: Marvin Plattenhardt mit einer ersten Flanke von der linken Seite … Marius Wolf erreicht den Ball aber nicht.

1.‘: Spiel läuft

15.15 Uhr Der Gästeblock hat noch, wie soll man sagen … einige freie Plätze.

14.50 Uhr der Zweitliga-Service: Hamburger SV – VfB Stuttgart 6:2 (3:1)

The Olympiastadion – the only place to be on a Saturday afternoon #FussballWetter #hahohe #BSCTSG pic.twitter.com/Jkbld106wW

— 939km Simónir (@Econet1892) October 26, 2019