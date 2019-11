(ub/jl) – Zum ersten Mal in dieser Saison ist das Olympiastadion ausverkauft. Hertha empfängt um 15.30 Uhr Dortmund, es geht um den Einstand von Jürgen Klinsmann, das mögliche Ende von Lucien Favre beim BVB, die Reaktion der Mannschaft um Kapitän Vedad Ibisevic – eine Bundesliga-Partie, die Fußball-Deutschland elektrisiert. Schon jetzt fast komplett umgekrempelt: der Immerhertha-Liveticker. Viel Spaß!

20. Min Nachzutragen: Nach Herthas Vladimir Darida sieht auch Dortmunds Mats Hummels Gelb.

17. Min Und schon steht es 0:2. Hazard trifft nach Vorarbeit von Hakimi. Beim Pass kommt Maximilian Mittelstädt zu spät, beim Abschluss hechelt Karim Rekik hinterher.

15. Min Dortmund geht in Führung. Jadon Sancho erzielt der 0:1.

Zur Entstehung: Erst wird Brandt im Zentrum nicht entschieden genug angegriffen, dann hebt Karim Rekik das Abseits auf, ehe Marius Wolf nicht mehr eingreifen kann.

14. Min Spielerisch geht – wenig verwunderlich – noch nicht viel zusammen. Die Partie ist hektisch, aggressiv und zerfahren. Immerhin: Die Intensität stimmt.

11. Min Nach zehn Minuten lässt sich festhalten, was wohl jeder Hertha-Fan gehofft hatte: Die Mannschaft tritt ganz anders auf als zuletzt, zeigt deutlich mehr Elan, Aggressivität und Biss.

6. Min Nun teilt Dedryck Boyata mit dem Ellenbogen gegen Hazard aus. Auch er bleibt ohne Verwarnung.

5. Min Das Spiel ist kurz unterbrochen, nachdem Marko Grujic Dortmunds Guerreiro mit einem Ellenbogencheck niedergestreckt hat. Der Berliner kommt ungeschoren davon. Über Gelb hätte sich wohl niemand beschwert.

4. Min Hoppla, das war knapp. Niklas Stark mit einem etwas schlechten Rückpass auf Thomas Kraft, aber der Schlussmann kann gerade noch vor einem heranstürmenden Dortmunder klären.

3. Min Also, Hertha tatsächlich in einem 3-5-2, wobei die Dreierkette bei gegnerischem Ballbesitz zur Fünferkette wird. Und: Die Berliner gehen zu Beginn aggressiv drauf, laufen die Dortmunder früh an. So wollte der Coach das sehen.

15.32 Uhr: Das Spiel läuft!

15.30 Uhr: Sieht man auch nicht alle Tage: Klinsmann, umringt von Fotografen, zückt unmittelbar vor Anpfiff trocken sein Handy und macht erstmal selbst ein paar Bilder.

Hertha Berlin's new coach Jürgen Klinsmann taking pictures of the stadium before the game vs Dortmund. Not sure I've ever seen a manager doing this before. #BSCBVB pic.twitter.com/wGrc9zLhR1

— Alex Truica (@AlexTruica) November 30, 2019